Meteoroloji açıkladı bu şehirlerde kar var! İstanbul'a da kar geliyor tarih belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre soğuk havalar şiddetini artıyor.Hafta sonu birçok şehirde sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. İstanbul'a da kar adım adım geliyor. Yoğun kar yağışı için tarih belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar önümüzdeki dönemin soğuk ve sert geçeceğini belirtiyor. İstanbul'a ne zaman kar geliyor? Herkes merak ediyor. Öte yandan bugün de hava çok soğuk ve birçok şehirde yağış var.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Kıyı Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Ordu ve Iğdır çevreleri ile Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van çevreleri ile Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
Asıl soğuk havalar Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak.
Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.