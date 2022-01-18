Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.