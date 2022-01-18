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Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

İSTANBUL'a bugün kar geri dönüyor. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen yağışlar nedeniyle 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 şehir için turuncu ve sarı alarm verirken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bugün kar yağışı etkili olacak. Bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak yağmur var. İstanbul'da hava aşırı soğuyacak ve Sibirya Soğukları etkili olacak. Orhan Şen, bugün kar yağacak şehirlerin listesini verdi...

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Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması bekleniyor.

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Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

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Meteoroloji 26 şehir için alarm verdi! İstanbul'a kar ve 'Sibirya Soğukları' geliyor saat verildi

Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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