Metabolizmayı hızlandırmak için ne yapmalı? 9 altın değerinde öneri!

Her öğünde alınan protein miktarını artırmak: Bu yöntem, sindirim sisteminin ve besin maddelerinin yıkım süreçlerinin gerçekleşmesi için daha çok efor sarf edilmesine sebep olur. Zira proteinlerin sindirimi, diğer gıdalara göre daha meşakkatlidir. Bu sayede metabolizmanın hızlanması sağlanır.