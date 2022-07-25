Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, dünyaca ünlü yıldıza öyle bir şey teklif etti ki...
Tescilli güzel Amine Gülşe, geçtiğimiz günlerde eşi futbolcu Mesut Özil'in Başakşehir'de forma giyecek olmasını sosyal medya hesabından kutlamış, eşine destek olmuştu. Ünlü çiftin mutlu evliliklerinden Eda ismini verdikleri kızları var. Önceki haftalarda ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilen Amine Gülşe, dünyaca ünlü yıldız Zendaya Coleman'a bomba teklifle gitti. O teklif neydi? İşte detaylar...
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızları Eda'nın bir de kardeş sahibi olacağı, geçtiğimiz haftalarda öğrenilmişti. Tescilli güzel, eşi Mesut Özil'in ortağı olduğu mücevher markası için tasarım yaptı. Bu tasarımın ardından Gülşe, dünyaca ünlü yıldız Zendaya Coleman'a milyonluk teklifte bulundu. İşte haberin ayrıntıları...
Yıldız futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti bu mutlu evliliklerini Eda adını verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı.
Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe'nin, ikinci bebeğine hamile olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.
Karnı burnunda Amine Gülşe, şu sıralar eşi Mesut Özil'in en büyük destekcisi...