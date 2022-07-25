Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, dünyaca ünlü yıldıza öyle bir şey teklif etti ki...

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızları Eda'nın bir de kardeş sahibi olacağı, geçtiğimiz haftalarda öğrenilmişti. Tescilli güzel, eşi Mesut Özil'in ortağı olduğu mücevher markası için tasarım yaptı. Bu tasarımın ardından Gülşe, dünyaca ünlü yıldız Zendaya Coleman'a milyonluk teklifte bulundu. İşte haberin ayrıntıları...