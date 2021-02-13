Mesut Özil üzerinden 'evin oğlu' göndermesi! İstiklal Marşı okumayınca linç edildi
Karagümrük-Fenerbahçe maçında seremonide 'İstiklal Marşı okumayan' Mesut Özil, sosyal medyada eleştirileri üzerine topladı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup ettiği maçta Mesut Özil, ilk kez Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Mesut'un, maç öncesinde İstiklal Marşı okumaması dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcunun bu tavrı sosyal medyada büyük tepki çekti.
O anlara ait görüntüleri paylaşan taraftarlar, 'milli ve yerli' vurgusuyla Mesut Özil'i eleştiri yağmuruna tuttu.
Birçok futbolsever de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Mesut ile diğer büyük isimler arasında büyük fark var. Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi." sözleri üzerinden göndermede bulundu.
Özil'i takdir edenler de oldu. Tecrübeli oyuncunun maç öncesi dua okuduğu anlarını paylaşan kullanıcılar 'muhteşem bir detaysın' şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Mesut'a gelen bazı tepkiler ve övgüler: