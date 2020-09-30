Meryem Uzerli'ye Al Pacino'dan bomba teklif geldi bakın neden reddetti
Hollywood devi Al Pacino'dan teklif alan Meryem Uzerli, reddetmek zorunda kaldı sebebi ise hamileliği çıktı.
Al Pacino ile daha önce de buluşarak çekildiği fotoğraflarla ortalığı sallayan, uzun bir süre magazin gündeminde adından bahsettiren Meryem Uzerli, Al Pacino tarafından yeni bir film projesini konuşmak üzere Los Angeles’a davet edildi.
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Ancak ikinci çocuğuna hamile olduğunu belirten güzel oyuncu, daveti erteledi. Uzerli, aralık ayında doğum yaptıktan 1 ay sonra Amerika’ya uçacak ve Oscar'lı oyuncuyla bir araya gelecek.
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''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle dünya çapında şöhret olan Meryem Uzerli, Amerika’da da büyük ilgi görüyor.
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“Baba”, “Kadın Kokusu” gibi efsanevi filmlerle adını sinema tarihine yazdıran Al Pacino ile dost olan güzel oyuncu, Los Angeles’a gittiği her fırsatta Pacino’yla da bir araya geliyor.
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