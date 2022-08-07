Meryem Uzerli'nin yatak odası pozları dudak ısırttı! Görenler hayran kaldı
Oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Bir zamanların en çok izlenen dizisi Muhteşem Yüzyıl'da rolünü üstlendiği 'Hürrem' karakteriyle akıllara kazınmıştı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak paylaştığı yatak odası pozlarıyla dudak ısırttı.
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli, adından söz ettiren oyunculuk performanslarının yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Paylaştığı fotoğraflarla adeta 'ben buradayım' diyen Uzerli, son paylaşımıyla kendine tekrar kayran bıraktı. O pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan, karakteriyle ismini milyonlarca kitleye duyuran Meryem Uzerli, şu sıralar ekranlardan uzak...
Türkiye'de hem de pek çok ülkede geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşıyor.
Geçtiğimiz yıl ikinci kızını kucağına alan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.