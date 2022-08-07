Meryem Uzerli'nin yatak odası pozları dudak ısırttı! Görenler hayran kaldı

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli, adından söz ettiren oyunculuk performanslarının yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor. Paylaştığı fotoğraflarla adeta 'ben buradayım' diyen Uzerli, son paylaşımıyla kendine tekrar kayran bıraktı. O pozlarına beğeni ve yorum yağdı.