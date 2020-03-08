Meryem Uzerli'den sitem dolu sözler geldi! 'Benim kızım babasız büyüdü'

"Kızım Lara bir erkek ya da kız kardeş istiyor": Muhabirlerin, "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusu üzerine Uzerli, "Hani bir şarkı vardı ya... 'Ben yalnızım. Ben yalnızım. Yalnızım'... Özel hayatımda kızımla ilgileniyorum. Bundan da şikayetçi değilim ama Lara, bazen erkek bazen de bir kız kardeş istiyor" ifadelerini kullandı. .