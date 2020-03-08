Meryem Uzerli'den sitem dolu sözler geldi! 'Benim kızım babasız büyüdü'
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki akşam konuk olduğu Gayrettepe'de Mimar Sinan Üniversitesi Kısa Film Yarışması'nın özel töreninde çok özel açıklamalarda bulundu. Uzerli, kızı Lara'nın babasız büyüdüğünü söyleyerek sitemde bulundu.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz akşam Gayrettepe'de Mimar Sinan Üniversitesi Kısa Film Yarışması'nın onur konuğu olarak katıldı. Basın muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Uzerli, "Sürekli yurt dışındayım. Sürekli uçaklardayım" dedi.
Gazetecilerin, "Biliyorsunuz koronavirüs salgını var. Uçaklar sürekli dezenfekte ediliyor. Korkuyor musunuz? Nasıl korunuyorsunuz?" sorusu üzerine Meryem Uzerli, şöyle cevap verdi:
"Ellerimi günde 20 kere yıkıyorum": Korkmamaya çalışıyorum. Bazen korku da insanı hasta yapabiliyor. Bağışıklık sistemimi sürekli kontrol ettiriyorum. Doktor tavsiyesi ile ellerimi günde 20 kere yıkamaya çalışıyorum. Artık ben de herkes gibi selamlaşırken, yumruk sıkarak böyle merhabalaşıyorum.
"Kızım Lara bir erkek ya da kız kardeş istiyor": Muhabirlerin, "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusu üzerine Uzerli, "Hani bir şarkı vardı ya... 'Ben yalnızım. Ben yalnızım. Yalnızım'... Özel hayatımda kızımla ilgileniyorum. Bundan da şikayetçi değilim ama Lara, bazen erkek bazen de bir kız kardeş istiyor" ifadelerini kullandı. .