Meryem Uzerli Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! Maneviyata yöneldi
Bir dönem yaşadığı Tükenmişlik Sendromu gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli, karantinada olduğu şu günlerde maneviyata yöneldi ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.
Dünya geneli yaşamı olumsuz etkileyen korona salgını sonrası evine kapanan ünlü oyuncu Meryem Uzerli çok farklı bir karar aldı. Salgın süresinde yaşamı sorgulamaya başlayan 36 yaşındaki Uzerli, maneviyata yöneldi.
"Kur'an okumaya başladı": Bu zorlu süreçten çıkmak için maneviyata yönelen başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Babası Türk, annesi Alman olan oyuncunun bu kararı herkesi şaşırttı.
"En doğru kararı verdi": Sosyal medyada gündem olan Uzerli'nin bu kararı, "Güzel oyuncu, tükenmişlik sendromuna karşı en güzel çözümü buldu" dedirtti.
Meryem Uzerli Kimdir?
12 ağustos 1983 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli’nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula’dır.