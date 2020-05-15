Meryem Uzerli Kur'an-ı Kerim okumaya başladı! Maneviyata yöneldi

Meryem Uzerli Kimdir?

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğmuştur. İki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tam adı Meriem Sahra Uzerli olan Meryem Uzerli’nin babası Hüseyin Uzerli Türk annesi Alman Ursula’dır.