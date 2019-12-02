Merve Özbey ve Kenan Koçak nişanlandı o detay herkesi şaşırttı
Şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile dün akşam nişanlandı, nişan gecesinde bir ayrıntı ise herkes tarafından çok konuşuldu.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Kenan Koçak ile evleneceğini açıklayan Merve Özbey, evlilik için ilk adımı attı ve sevgilisi Kenan Koçak ile dün akşam nişanlandı. Evde, aile arasından düzenlenen nişan törenini sosyal medya hesabından paylaşan Özbey'in paylaşımlarındaki bir detay ise çok konuşuldu.
Mutlu anlarını sosyal medya takipçileri ile payalaşan Merve Özbey, "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun" notunu yazdı.
Damat kahvesine tuz koymayı ihmal etmeyerek tüm geleneklere uyum sağlamaya çalışan Merve Özbey'in sevgilisi Kenan Koçak, nişan evine mehter takımı eşliğinde gelince ise herkesi şaşırttı. Sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılan mehter takımlı nişan töreni ise herkesin diline düştü.
Şarkıcının paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve "Tebrikler" yorumları yağdı.