Merve Özbey ve Kenan Koçak nişanlandı o detay herkesi şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Kenan Koçak ile evleneceğini açıklayan Merve Özbey, evlilik için ilk adımı attı ve sevgilisi Kenan Koçak ile dün akşam nişanlandı. Evde, aile arasından düzenlenen nişan törenini sosyal medya hesabından paylaşan Özbey'in paylaşımlarındaki bir detay ise çok konuşuldu.