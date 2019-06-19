Merve Özbey o iddialarına yanıt verdi! Benden size hayırsız evlat hikayesi çıkmaz

"Bu zamana kadar işimi iyi yapmaktan başka bir kaygım olmadı. Olduysa bir kaygım, -olur ya insanız- haddimi aşmaktır. Vicdan körü olmaktır. Bu açıklama da kulağıma gelen, vicdanımla ilgili asılsız 'dedikodular' yüzünden zorunlu oldu...