Merve Özbey 'kırgınım' deyip isyanını dile getirdi babası hayatını kaybetmişti
Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde babası Ahmet Özbey'i kalp krizi nedeniyle kaybetti. Özbey, vefat eden babasının ardından isyanını dile getirdi.
Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, geçtiğimiz günlerde aldığı acı haber ile yıkıldı. Babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Vefat eden babasının ardından yeni bir paylaşımda bulunan 32 yaşındaki Özbey, şunları söyledi:
Apar topar gömüldü: ''Şu süreçte beni en çok üzen; eskiden cenazelerde insanlar yalnız kalmazlardı. Namaz saatlerinde gömülürlerdi. Cenaze namazları olurdu. Sağlığı elverdiği sürece herkesin yanında olan babam pandemiden dolayı apar topar gömüldü.''
Kırgınlığım yok değil: ''Ölüm sebebi koronavirüs değil, kalp krizi fakat bu hastalıkla mücadele etmeye çalışan herkese şifa dilerken, boş boş sokaklarda hiçbir işi olmadan dolaşan insanlara da kırgınlığım yok değil.''
Sarılamadılar bile: ''İnsan başına gelmeden anlamıyor. İnsanlar sizi telkin etmek için sarılamıyorlar bile. Umarım herkes kendi sorumluluğunu bilir ve en yakın zamanda bu süreci atlatırız.''