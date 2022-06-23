Merve Boluğur'un o paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Otobüsteyim bak işine.."
"Acemi Cadı" dizisiyle yıldızı parlayan sonrasında birçok projede yer aldıktan sonra sürpriz bir şekilde müzik kariyerine adım atan güzel oyuncu Merve Boluğur son paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Otobüste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu kendini ti'ye alarak " Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti? Niye otobüse düştü?' az sonra haberlerde notunu düştü.
"Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteriyle ünlenen sonrasında "Muhteşem Yüzyıl" gibi önemli projelerde yer aldıktan sonra sürpriz bir şekilde müzik kariyerine başlangıç yapan güzel oyuncu Merve Boluğur son paylaşımıyla olay oldu! Otobüste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle hikayesinde paylaşan güzel oyuncu en son ortaokulda otobüse bindiğini söyleyip kendisini ti'ye alarak " Otobüsteyim bak işine" diye yazdı.
Şarkıcı olmaya karar vermişti
Oyunculuğu bırakıp şarkıcı olmaya karar veren Merve Boluğur, otobüste çektiği bir fotoğrafını yayınladı. Boluğur'un paylaşımı, kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
Birçok projede rol almıştı
Her yaptığı hareketle gündeme gelmeyi başaran Merve Boluğur, 'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol almıştı.
Müzik kariyerine adım atmıştı
Sonrasında Boluğur, ekranlara ara vererek, müzik alanında ilerleme kararı almıştı.