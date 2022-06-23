Merve Boluğur'un o paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Otobüsteyim bak işine.."

"Acemi Cadı" dizisindeki Ayşegül karakteriyle ünlenen sonrasında "Muhteşem Yüzyıl" gibi önemli projelerde yer aldıktan sonra sürpriz bir şekilde müzik kariyerine başlangıç yapan güzel oyuncu Merve Boluğur son paylaşımıyla olay oldu! Otobüste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle hikayesinde paylaşan güzel oyuncu en son ortaokulda otobüse bindiğini söyleyip kendisini ti'ye alarak " Otobüsteyim bak işine" diye yazdı.