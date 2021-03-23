Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin sevgilisi ortaya çıktı bomba iddia!
Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Fakat ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı.
Televizyon ekranlarında yer almak yerine sosyal medyada etkinliğini koruyan Merve Boluğur, yeni bir ilişkiye adım attı. Önceki gün önceki gün sosyal medya hesabından yeni ilişkisini ilan etti. Sevgilisinin yüzünü göstermeden bir poz paylaşan Boluğur'un gizemli aşkının kimliği ve mesleği öğrenildi.
İddialara göre, Boluğur'un gizemli aşkının, Şişli'deki bir mekanı işleten Meriç Kırdan isimli bir genç olduğu ortaya çıktı. Neredeyse her yaptığı gündem olan Boluğur hakkında ağızları açık bırakan bir iddia da ortaya atıldı.
Instagram'da ''Gizli Kalmasın Mag''in ortaya çıkardığı Meriç'in, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini Merve Boluğur ile aldattığı iddia edildi.
Öte yandan Burak Dayı'dan 6 ay önce ayrılan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafa ateş emojisi eklemişti.