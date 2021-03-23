Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin sevgilisi ortaya çıktı bomba iddia!

İddialara göre, Boluğur'un gizemli aşkının, Şişli'deki bir mekanı işleten Meriç Kırdan isimli bir genç olduğu ortaya çıktı. Neredeyse her yaptığı gündem olan Boluğur hakkında ağızları açık bırakan bir iddia da ortaya atıldı.