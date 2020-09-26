Merve Boluğur'dan Sinem Kobal itirafı yeniden evlilik konusunda ise bakın ne dedi
Merve Boluğur, YouTube'da Cihan Şensözlü'nün sunduğu ''Sanane Cihanna'' programının ilk konuğu oldu.
Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Merve Boluğur, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Eski rol arkadaşı Sinem Kobal hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte Boluğur'un o açıklamaları:
''Son zamanlarda biraz daha açıldım. Meditasyon işlerine girdim, kendi özümle alakalı keşiflerim oluyor. Bir şeyleri fark ediyorum… Aslında olması gereken bu hayatta, eğlence! Dışarıya karşı böyle değildim ama çok sevdiğim arkadaşlarımla çok eğleniyordum ama artık açıldım, umursamıyorum.''
''Artık umursamaz bir Merve var! Bu hayata hepimiz bir kez geliyoruz. Bundan sonrası içinde daha iyi ne olabilir neler yapabilirim gibi şeylere odaklandım.''
''Küçük Sırlar dizisinde oynarken Sinem Kobal ile hiçbir sıkıntımız olmadı. Çok naif ve çok profesyonel bir insan. Herkes ekmeğinin peşindeydi o dizide. Benim rolüm yan roldü ama daha çok sevildi çok keyif alarak oynuyordum. İnsanlar da enerjimi hissetti o karakter sevildi. Benim hiçbir zaman kendimi ön plana atma gibi derdim olmadı.''