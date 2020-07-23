Merve Boluğur yeni sevgilisiyle ilk kez ortaya çıktı öperken pozunu da paylaştı
Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ayrılığının ardından yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Merve Boluğur, Instagram hesabından erkek arkadaşını yüzü gizli bir şekilde paylaşarak yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu ardından da el ele yakalandı.
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32 yaşındaki güzel oyuncu, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Merve Boluğur, yüzü görünmeyen bir kişinin kendisini alnından öptüğü anları takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncunun, kalp emojisiyle yaptığı bu paylaşım, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını akıllara getirdi.
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Merve Boluğur, paylaşımından saatler sonra magazin basını tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntülendi.
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