Merve Boluğur, yeni sevgilisini öyle bir şekilde paylaştı ki, görenler inanamadı!

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yeni sevgilisi Mert Aydın ile geçirdiği vakitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Boluğur, son olarak payalaştığı o pola ve aldığı yazdığı notla tüm dikkatleri üzerine çekti.