Merve Boluğur, yeni sevgilisini öyle bir şekilde paylaştı ki, görenler inanamadı!
Oyuncu Merve Boluğur, aranjör yeni sevgilisi Mert Aydın ile paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Aydın'ı sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak paylaştığı fotoğrafa yazdığı not olay oldu.
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Yeni sevgilisi Mert Aydın ile geçirdiği vakitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Boluğur, son olarak payalaştığı o pola ve aldığı yazdığı notla tüm dikkatleri üzerine çekti.
'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor.
İlişkilerini sosyal medyaya da taşıyan Boluğur ve Aydın, aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi.