Merve Boluğur 'Tutku şart' deyip aradığı erkeğin kriterlerini sıraladı
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Merve Boluğur, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Boluğur, 'Evleneceğin insanda ne ararsın?' sorusuna ise verdiği samimi cevapla dikkat çekti.
Zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'da verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Merve Boluğur, bu kez takipçileriyle soru cevap etkinliği yaptı. Boluğur, takipçilerini kırmayarak hemen her soruya cevap vermeye çalıştı. Bir takipçisinden gelen 'Evleneceğin insanda ne ararsın?' sorusunun cevabı ise erkek hayranlarının oldukça dikkatini çekti.
Güzel oyuncu Merve Boluğur, aşk hayatıyla ilgili sorulara; "Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim" diye yanıt vermişti.
Evleneceği kişi için ise Merve Boluğur, "Kadını saran, sevme cesaretine sahip. Aklına eseni yapabilecek çılgınlıkta, mutlu etmekten de mutlu olsun. Hobilerimiz ortak olsun, hayatı paylaşalım. Farklı şeyler keşfedelim, pek tabi tutku şart" dedi.
Öte yandan 32 yaşındaki Merve Boluğur 2015'te evlendiği Murat Dalkılıç'tan 2017 yılında boşanmıştı. Bir yıl sonra da Hakan Sabancı ile aşk yaşayan güzel oyuncu, yaklaşık iki yıldır hayatına kimseyi almıyor.