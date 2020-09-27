Merve Boluğur 'tek rakibim vardı o da öldü' dedi! Yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı
Son günlerde cesur pozları ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Merve Boluğur herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.
Yaz başında hayranı Burak Dayı ile ilişkisini bitiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, YouTube'da Cihan Şensözlü'nün "Sanane Cihanna" programına katıldı. Hayatının farklı bir evresine geçtiğini belirte Boluğur şaşırtan itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur , ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Maske takmamasını eleştirilere Merve Boluğur sosyal mesafe şakasıyla cevap verdi.
Doğuştan sosyal mesafeli: Güzel oyuncu “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.
Çocuk istiyorum: Şarkıcı Murat Dalkılıç’la olan evliliğini bitirdikten sonra bir süre aşk hayatında sessizliği seçen güzel oyuncu mutluluğu işletmeci sevgilisi Burak Dayı’da bulmuştu. Burak Dayı ile olan ilişkisinin bitmesinden sonra aşka küsmediğinin altını çizen güzel yıldız, “Tekrardan evliliği düşünüyorum. Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum” diye konuştu.