Merve Boluğur sevgilisini plajda öpücüklere boğdu kahkahaları ortalığı inletti
Merve Boluğur, sevgilisi Burak Dayı ile plajda samimi halde yakalandı. Boluğur'un kahkahaları tüm plajı inletti.
Geçtiğimiz gün Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Herkes sevgilisinin kim olduğunu merak ederken Merve Boluğur, yakalandı.
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Sevgilisiyle paylaşımından saatler sonra magazin basını tarafından yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez el ele görüntüledi.
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Boluğur, yakalanmanın ardından ise yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında ''Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor'' diyen oyuncuya hayranları ''Kumralı yine kaptın'' diye takıldı.
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Boluğur'un hayranları ise gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başladı. Merve Boluğur'un sevgilisi de kendi Instagram hesabından aşk fotoğraflarını paylaştı.
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