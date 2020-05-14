Merve Boluğur Şahan Gökbakar'ı Berrak Tüzünataç üzerinden vurdu! Olay oldu
Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yaptığı için kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a Berrak Tüzünataç'la 10 yıl önce balkonda öpüşme görüntüleri üzerinden gönderme yapması gündeme oturdu.
Karantina sürecinde evine kapanan Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Üniversiteye hazırlanan Boluğur, boş vakitlerinde puzzle yapıp Instagram'dan paylaştı. Kısa sürede gündem olan Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a sert bir dille cevap verdi.
"Şahan Merve'yi tiye aldı": Merve Boluğur, dün 40 parçalık puzzle yapıp "Bitti" notuyla Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Şahan Gökbakar da kısa sürede sosyal medyada gündem olan Boluğur'u 3 parçalık puzzle fotoğrafıyla dalga geçti.
"Şahan'a olay öpüşme fotoğrafıyla gönderme yaptı": Şahan Gökbar'ın kendisini tiye aldığı mesajına kayıtsız kalamayan Merve Boluğur, Şahan Gökbakar'ın bir döneme damga vuran magazin haberine gönderme yaptı. Şahan Gökbakar, 14 Temmuz 2010 yılında oyuncu Berrak Tüzünataç ile Kabataş'taki bir evin terasından öpüşürken yakalanmış ve bu görüntüler yıllarca konuşuldu.
"Karşılıklı paylaşımları sildiler": Merve'nin paylaşımından rahatsız olan Şahan, gönderisini anından sildi. Merve Boluğur da balkon göndermesi yaptığı paylaşımı kaldırdı.