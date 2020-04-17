Merve Boluğur evde karantina günlerinde üniversiteye hazırlanıyor!
Koronavirüs salgını sonrası evlerine çekilen ünlülerden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Oyuncu Merve Boluğur, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve üniversite sınavına hazırlanmaya başladığını söyledi.
Dünyayı etkisi altına alan korona sonrası kendilerini eve kapatan ünlüler, bu süreçte daha sık takipçileriyle etkileşim içerisine girmeye başladı. Kendisini evde karantinaya alan oyuncu Merve Boluğur, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
32 yaşındaki güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaşadığı süreçle ilgili bir paylaşımda bulundu. Hayata bakış açısında pek çok değişiklik yaşadığını söyleyen Boluğur, paylaşımında şunları ifade etti:
"Hayat çok güzel bir öğretmen": "Güzel bir günden fotoğraf koyarak başlıyorum. Güzel günlere ihtiyacımız olduğu şu günlerde gülen yüzümle bendeniz. Şu koronavirüs bitsin, en çok denize girmek istiyorum sanırım.
Hayat çok güzel bir öğretmen, her saniyemize şükretmemiz gereken ve aslında yapabileceğimiz sınırsız şeylerin olduğunu keşfettik.