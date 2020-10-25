Merve Boluğur defalarca maskesiz yakalandı! Sonu bu defa kötü oldu
Sokağa sürekli maskesiz olarak çıkan Merve Boluğur'un sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Boluğur'un sonu kötü oldu.
Son zamanlarda cesur pozları ile sık sık konuşulan Merve Boluğur, sürekli olarak maskesiz olarak dışarı çıkması da çok tepki çeken bir konu olmuştu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu duruma sinirlenmişti.
117
Gazetecilerin "koronavirüs" sorusuna Boluğur'un verdiği "Ben doğuştan sosyal mesafeliyim" yanıt ise hayranlarını sinirlendirmişti.
217
Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'da "Merve Boluğur Kanunu Takmıyor" yazısında tepkisin ortaya koymuştu.
317
Merve Boluğur'da iki kez "maskesiz sokağa çıktığı" için ceza kesildiği öğrenildi.
417