Merve Boluğur akıllanmıyor yine maskesiz yakalandı tepkisi bakın ne oldu
Merve Boluğur daha önce ceza almasına rağmen kurallara uymamakta ısrar ediyor. Boluğur önceki akşam yine maskesiz görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur, son zamanlarda kurallara uymaması nedeniyle sürekli adından bahsettiriyor. Önceki akşam Mecidiyeköy'de bulunan bir restorandan çıkarken görüntülenen Merve Boluğur'un yine maskesi yoktu.
Daha önce 2 kez maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen oyuncuya "Neden maske takmıyorsunuz?", "Son zamanlarda hiç test yaptırdınız mı?" soruları yöneltildi.
Merve Boluğur muhabirlerin sorularına yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi.
Öte yandan Merve Boluğur, geçtiğimiz haftalarda da üst üste maskesiz görüntülenmişti.