Merve Boluğur adını ve ününü kullanarak torpil istedi bakın neler yaşandı
HES Kodu olmadan Nişantaşı'ndaki AVM'ye giremeyen Merve Boluğur, adını ve ününü kullanmak istedi.
Pandemi kurallarını bir türlü kabul etmeyen daha önce birçok kez maskesiz görüntülenen hatta iki defa da ceza yazılan Merve Boluğur, bu kez de HES Kodu'nu kullanmayı kabul etmedi.
Tanınmamak için kapüşonunu takan bu kez maskeyi eksik etmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaşınca kaçmak istedi. AVM'ye girmeyi bir çözüm olarak düşünen Boluğur'a HES Kodu sorulunca ise uygulamayı kullanmadığını söyledi.
Merve Boluğur, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi.
Oyuncunun "Beni tanımıyor musunuz?" çıkışı, görevlilerden karşılık bulmadı. Bunun üzerine Boluğur, alışveriş merkezinden çıkmak zorunda kaldı.