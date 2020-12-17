Mert Öcal Survivor 2021 paylaşımı yaptı üstsüz paylaşımı olay yarattı
Survivor yarışmacısı Mert Öcal'ın sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı. Üstsüz paylaşımıyla olay oldu.
Survivor 2020 yarışmacıları senenin en çok konuşulan isimleri oldu. Survivor yarışmasının bitmesine rağmen hala sıkı takip içindeler, büyük bir hayran kitlesi elde ettiler. Hal böyle olunca hiçbir adımları da takipçilerinin gözünden kaçmıyor.
Özellikle yarışma sonrası sosyal medya hesaplarından takipçi sayıları artan isimlerden bir tanesi de Survivor Mert Öcal oldu. Mert Öcal kendine yeni bir imaj belirlemiş ve takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Mert Öcal şimdi de üstsüz paylaşımı ile gündeme geldi.
Spordan vazgeçmeyen Mert Öcal kaslarını sergilediği pozlar hayranlarını mest etti. Survivor Mert'e beğeni yağdı. Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ise "Edep ya hu" notuyla dikkat çekti.
Survivor 2021 seçmelerinin yapıldığı şu günlerde Mert seçim yerinden de paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Mert Öcal'ın Survivor Aycan'lı Survivor 2021 paylaşımına da beğeni yağdı.