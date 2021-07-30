Mersin'deki orman yangını! Hamide Teyze gözyaşlarına boğuldu

"Benim evim" diyerek gözyaşı döken Bağ, "Yeni televizyon, buzdolabı aldıydım. Yemeyip çamaşır makinası almıştım. Vay benim evim vay. Her şeyim olsun diye uğraşırdım. Ben yemeyip, sandığımı doldurmak için uğraşırdım. Dün yangın buraya gelince, polisler buraya gelip buraları boşalttılar. Buralarda kocamın emekleri var" dedi.