Mersin'de yetişiyor bir dönümden 40 bin TL kazanç! ABD'li askerler bu tadın peşinde
MERSİN'de alternatif olarak ekilen ejder meyvesi, üreticisini mutlu etti. Bu işi yapanlar 'bakımı kolay kazancı çok' diyerek diğer çiftçilere de tavsiye etti.
Türkiye'de ilk defa 2014 yılında ekimi yapılan ejder meyvesi, en çok para kazandıran alternatif ürün oldu. Kentte her geçen gün üreticisinin arttığı meyve, bir dönümden yaklaşık 40 bin lira kazanç getiriyor.
Mutlu etti: Erdemli’nin Tömük Mahallesi'nde domates serasını ejder meyvesi serasına çeviren Bahire Timurtaş (45), "4 yıl önce domates seramız vardı ve gelirimiz çok düşüktü. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine alternatif ürün olarak ejder meyvesi diktik. 3 yıldır ejder meyvesinin hasadını yapıyoruz ve gerçekten çok mutluyuz." dedi.
"Bakımı kolay kazancı çok"
Timurtaş, "Bakımı çok kolay ve kazancı da çok olan bir meyve. Şu anda dalında tanesini 30 TL'den satıyoruz. Pazar sorunumuz hiç yok. Bir dönümden yılda 40-50 bin TL arası gelir elde ediyoruz. Seramızda ejder meyvesi hasadı yapıyoruz. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Her geçen gün üretimi artıyor
Ziraat Mühendisi Mustafa Besili ise şöyle konuştu: "Mersin'in iklimi dolayısıyla Asya ve Güney Amerika ülkelerinde yetiştirilen ejder meyvesi, burada da çok rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Çiftçilerimizin alternatif ürün olarak dikimine başladığı ejder meyvesi her geçen gün üretimi de artmaktadır"