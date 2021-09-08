Mersin'de yetişiyor bir dönümden 40 bin TL kazanç! ABD'li askerler bu tadın peşinde

"Bakımı kolay kazancı çok"

Timurtaş, "Bakımı çok kolay ve kazancı da çok olan bir meyve. Şu anda dalında tanesini 30 TL'den satıyoruz. Pazar sorunumuz hiç yok. Bir dönümden yılda 40-50 bin TL arası gelir elde ediyoruz. Seramızda ejder meyvesi hasadı yapıyoruz. Bütün çiftçilerimize tavsiye ediyorum" diye konuştu.