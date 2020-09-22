Mersin'de üretiliyor! Hindistan'a ihraç ediliyor

Acar, "İlçemizde genelde yayla mahallelerinde üretilen elma, starking, golden ve Arjantin yeşili cinsi ağırlıklı olmak üzere dalında kilosu 1,50 liradan alıcı bulmakta. Elma, tüccarlar tarafından satın alınıp soğuk hava depolarında bekletildikten sonra aralık, ocak ve şubat aylarında Orta Doğu ülkeleri ile Rusya ve Hindistan’a ihraç ediliyor. Bir kısmı ise iç piyasada tüketiliyor" dedi.

Mut ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, ilçede 10 bin dönüm araziden bu yıl 21 bin ton üzerinde elma rekoltesi beklediklerini söyledi.