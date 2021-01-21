Mersin'de üreticiler meteorolojinin uyarısını dikkate aldı zirai don nöbeti başladı
MERSİN'de meteorolojinin zirai don uyarısı yapmasıyla üreticiler seralarda nöbete başladı. Seradaki sıcaklığı normal seviyede tutmak isteyenler sobayı tercih etti.
Erdemli ilçesinde yoğun olarak serada domates yetiştiriciliği yapılan Üçtepe Mahallesinde üreticiler, meteorolojinin uyarısıyla seralarına önceden kurup hazırladıkları sobaları yakarak zirai don riskine karşı önlem aldı.
Termometrenin 3 dereceyi göstermesiyle birlikte üreticilerin zirai don nöbeti de başladı.
Sobalar yakıldıktan sonra seraların farklı noktalarına asılan termometreler sık sık kontrol edildi.
Üçtepe Mahalle Muhtarı aynı zamanda domates üreticisi Mahmut Yazgan, "Meteoroloji uyarı verdi. Derecelerin düşmesiyle bizde sobalarımızı yaktık. Domateslerimizi zirai dona karşı korumak amacıyla nöbet tutuyoruz" dedi.