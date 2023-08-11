Mersin'de terör örgütü PKK'ya şafak operasyonu! 11 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren V.A, A.Ş.U ve H.K; Almanya'nın Frankfurt şehrinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen ve terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve müzahir kesimin motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H.; örgütün geçmiş yıllarda yapmış olduğu yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan ve elde edilen suç unsurları üzerinde parmak izi tespit edilen S.I.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi.