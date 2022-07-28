Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" başlatıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.