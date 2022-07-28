BIST 2.544
DOLAR 17,91
EURO 18,36
ALTIN 1.002,03

Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

Anadolu Ajansı
Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" başlatıldı. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

17
Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

27
Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

37
Mersin'de "Temizleme Operasyonu" başlatıldı! HDP'li il başkanı da gözaltında

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

47