Mersin'de telefona gelen mesaja yanıt veren işçi hayatının şokunu yaşadı

İnsanlar dikkatli olsun: Dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Erol "Üzüldük, emeklerimiz boşa gitti. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Gerekli mercilere başvurdum. Bu işte bankanın çok büyük zaafı var. Bir insanın kimlik bilgilerinin bu kadar paylaşılması doğru değil. Telefondaki adama da 'Bu kadar bilgilerle bizi duman edersiniz' dedim, zaten dolandırıcıymış. Şaştım kaldım. Adıma kimlik çıkartıp evimi bile elimden alabilir. Bu kadar bilgimiz nasıl ellerine geçiyor? Bankadan arayıp adıma kredi çekileceğini söyleseler bu kadar taviz vermem. Gelen mesaj için 'Güvenlik açısından bize söylemeyin tuşlayın' diyorlar, yani bu kadar da özgüvene sahipler. Ben eşime, dostuma, çevreme uyarılarda bulunan bir insanım. Başımıza geldi. Benim canım yandı başka insanların canı yanmasın. İnsanlar dikkatli olsun." dedi.