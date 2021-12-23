Mersin'de öz dayıları kabusu yaşattı! 'Dünyam başıma yıkıldı' deyip anlattı

MERSİN’in merkez Mezitli ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşayan Işıl Acer, kavgalı olduğu akrabaları tarafından evinin yakıldığını iddia etti. 2,5 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olan Acer, daha önce husumetli olduğu akrabalarının kendisini yakmaya çalıştıklarını, annesini darp ederek arabasını da kırdıklarını belirtti.