Mersin'de öz dayıları kabusu yaşattı! 'Dünyam başıma yıkıldı' deyip anlattı
MERSİN’de iki çocuk annesi kadına, husumetli olduğu akrabaları korku dolu anlar yaşattı.
MERSİN’in merkez Mezitli ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşayan Işıl Acer, kavgalı olduğu akrabaları tarafından evinin yakıldığını iddia etti. 2,5 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olan Acer, daha önce husumetli olduğu akrabalarının kendisini yakmaya çalıştıklarını, annesini darp ederek arabasını da kırdıklarını belirtti.
Eşi sandık işinde çalışan, eşinin ailesi ise sepetçilikle geçimini sağlayan Işıl Acer, yaşadıklarını anlattı. Acer “Öz dayılarım yaptı bunu. Evimden, her şeyimden vazgeçtim, çocuklarım vardı içeride, yanabilirlerdi” diyerek adalet istedi.
17 Aralık Cuma günü öğleden sonra akrabalarıyla kavga ettiklerini söyleyen genç anne, eşi çalıştığı için evde olmadığını dile getirerek, “Bu şahıslardan korkumdan, çocuklarımın can güvenliği yoktu, o gece uyumadım. Gece saat 03.00’te öz dayılarım arabayla geldiler, dışarıdan bana hakaret ederek, elinde benzin bidonuyla beni canımla ve çocuklarımla tehdit ettiler." dedi.
"Kapıyı içeriden kilitledim, yatak odamdan kaçtım" diyen Acer "Yarım saat sonra komşularım bana ‘evin yanmış’ dediler. Dünyam başıma yıkıldı. Çocuklarım yanabilirdi." diye konuştu.