Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor
MERSİN'deki sahillerdeki kalabalık, halkı araçlarında ve çadırlarında tatil yapmaya zorladı. Otellerdeki doluluk sonrası birçok kişi boş bulduğu yere çadır kurdu.
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesi sonrası Mersin sahilleri doldu.
Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.
Dört gün sürecek Kurban Bayramı’nın idare izinle 9 güne çıkarıldığı bu yıl, iç turizmin hareketlenmesine sebep oldu.
Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarına yöneldi.