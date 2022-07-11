BIST 2.434
DOLAR 17,38
EURO 17,52
ALTIN 971,81

Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

MERSİN'deki sahillerdeki kalabalık, halkı araçlarında ve çadırlarında tatil yapmaya zorladı. Otellerdeki doluluk sonrası birçok kişi boş bulduğu yere çadır kurdu.

Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesi sonrası Mersin sahilleri doldu.

19
Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

Silifke ilçesindeki Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen yerli turistler, turizmcilerin yüzünü güldürdü. Otellerde yer kalmayınca tatilciler yerde çadırda ve araçlarında tatil yapıyor.

29
Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

Dört gün sürecek Kurban Bayramı’nın idare izinle 9 güne çıkarıldığı bu yıl, iç turizmin hareketlenmesine sebep oldu.

39
Mersin'de oteller dolunca halk araç ve çadırlarında tatil yapıyor

Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarına yöneldi.

49