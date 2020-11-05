Mersin'de kozalaklar tohumu toprakla buluşturdu yanan ormanda fidanlar yeşerdi
MERSİN'de küle dönen 10 hektarlık ormanlık alanda mucize yaşandı. Patlayan kozalaklar toprağın tohumla buluşmasını sağladı. Böylece tek bir ağacın kalmadığı alanda çam fidanları görülmeye başladı.
Gülnar ilçesinde Kuşkan Mahallesi Çavuşlu mevkiinde 2019 yılında çıkan yangında 10 hektar alanda yaklaşık 5 bin ağaç yandı.
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Yangının ardından Mersin Orman Müdürlüğü ekipleri, sahada rehabilitasyon çalışmalarına başladı.
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Patlayan kozalaklardan çevreye saçılan tohumlar sahada yeni fidanların çıkmasını sağladı.
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Tohumlardan yetişen yüzlerce fidan sahayı yeşillendirmeye başladı.
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