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Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

İhlas Haber Ajansı
Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

MERSİB’de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğünde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılarda depolama çukuru bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'yle ilgili müjdeyi açıkladı.

Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

M.Ö. 7 binli yıllarda Neolitik Çağ'da yerleşim yeri olan Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğünde, 2,5 aylık hummalı çalışma başladı. 

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Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında başlayan kazılar, 30 Ekim’e kadar devam edecek. 

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Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaşacak ve o dönemlerdeki toplum yapısını anlamaya çalışacak.

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Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı

Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararı geçen hafta çıkarken, bu yıl buna yönelik de çalışmalar yapılacak.

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