Mersin'de depolama çukuru bulundu! 9 bin yıllık tarihi var: Müjdeyi kazı başkanı açıkladı
MERSİB’de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğünde bu yıl 2 ayrı noktada başlayan kazılarda depolama çukuru bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'yle ilgili müjdeyi açıkladı.
M.Ö. 7 binli yıllarda Neolitik Çağ'da yerleşim yeri olan Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğünde, 2,5 aylık hummalı çalışma başladı.
İtalya Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığında başlayan kazılar, 30 Ekim’e kadar devam edecek.
Bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında da kazılar yapan ekip, neolitik ve kalkolitik dönemlere yoğunlaşacak ve o dönemlerdeki toplum yapısını anlamaya çalışacak.
Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için kurul kararı geçen hafta çıkarken, bu yıl buna yönelik de çalışmalar yapılacak.