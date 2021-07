Mersin'de damat üzerine benzin döküp ateşe verdiği kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izledi

“Birden her tarafım tutuştu”

Yasemin D., yaşadığı dehşeti hasta yatağında cep telefonu videosuyla İHA muhabirine anlattı. Çok acı çektiğini belirten Yasemin D., “Çok canım yanıyor. Çektiğim acının tarifi imkansız. Bu acıları o çocuklar da çekebilirdi. Hiçbir şey anlamadım, ne oldu, nasıl oldu. Kapıyı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. ‘Ne yapıyorsun anne?’ dedi. ‘Evi topluyorum’ dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. ‘Ne yapıyorsun?’ demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne. Birdenbire her tarafım tutuştu, alev aldı, her yanım yanmaya başladı. Ben öyle yanarken kendisi hiçbir şey yapmadı, beni söndürmeye çalışmadı. Ben kendi kendime sönmeye çalıştım, yerde yuvarlandım. Mutfaktaki halıyı masanın altından çekip alevlerin üstüne atmaya çalıştım. Çocuklara sıçrayacak diye çok korktum. Berna ‘Annem yanıyor’ diye bağırmaya başladı. ‘Seni de yakacağım’ diye bağırıyordu” dedi.