Mersin'de damat üzerine benzin döküp ateşe verdiği kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izledi
Mersin'de 54 yaşındaki kadın, kızının eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek feci şekilde yakıldı. Cani adam, üzerine benzin döküp ateşe verdiği kayınvalidesinin alevler içinde yanmasını izledi.
Mersin'deki akıl almaz olay merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesinde iki gün önce yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık 2.5 yıl önce Özgür E. ile evlenen bir çocuk annesi Berna D., eşinden sürekli şiddet görmeye başlayınca bir süre sonra boşandı. Ancak Özgür E.’nin karısını ikna etmesiyle çift tekrar birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Tüm bu süreçte biri 1.5 yaşında, diğeri 6 aylık iki çocukları olan çiftin kavgaları devam etti.
Torunlarına bakmak için kızının evine gitti
Torunlarına bakmak için kızı Berna’nın evine giden 3 çocuk annesi Yasemin D., olay günü yine kızının evindeydi. Bu sırada eşiyle telefonda tartışan Özgür E., elinde bir bidon benzinle eve geldi. Kapıyı açan kayınvalidesine halini hatırını sorduktan sonra halının üzerine benzin dökerek ateşe veren Özgür E., kayınvalidesinin alevler arasında yanmasını izledi. Zanlı, evde bulunan eski eşi Berna D.’ye de ‘Seni de yakacağım’ diye tehdit ederek şiddet uyguladı. Kayınvalide Yasemin D., alevler içinde kendini söndürmeye çalışırken, kızının da ayakları yandı.
Olayın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakın Bakım Servisinde tedavi altına alınan Yasemin D.’nin bütün vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşurken, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.
Öte yandan, olaydan sonra yakalanan zanlı Özgür E ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
“Birden her tarafım tutuştu”
Yasemin D., yaşadığı dehşeti hasta yatağında cep telefonu videosuyla İHA muhabirine anlattı. Çok acı çektiğini belirten Yasemin D., “Çok canım yanıyor. Çektiğim acının tarifi imkansız. Bu acıları o çocuklar da çekebilirdi. Hiçbir şey anlamadım, ne oldu, nasıl oldu. Kapıyı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. ‘Ne yapıyorsun anne?’ dedi. ‘Evi topluyorum’ dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. ‘Ne yapıyorsun?’ demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne. Birdenbire her tarafım tutuştu, alev aldı, her yanım yanmaya başladı. Ben öyle yanarken kendisi hiçbir şey yapmadı, beni söndürmeye çalışmadı. Ben kendi kendime sönmeye çalıştım, yerde yuvarlandım. Mutfaktaki halıyı masanın altından çekip alevlerin üstüne atmaya çalıştım. Çocuklara sıçrayacak diye çok korktum. Berna ‘Annem yanıyor’ diye bağırmaya başladı. ‘Seni de yakacağım’ diye bağırıyordu” dedi.