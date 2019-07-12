Mersin'de bu domatesleri gönüllüler yetiştiriyor rengini görenler şaşırıyor

Kalender, “Yaklaşık 30-40 tohumdu. Biz onları tavada yetiştirdik ve şu anda artık ürünler çıktı ve kızarmak üzere. Siyah domates, çiçekten sonra siyah bir nokta halinde gelişiyor. Çiçeğin baş kısmı yeşil, sap kısmı siyah oluyor. Olgunlaşmaya başladığında sap kısmı yine siyah kalıyor, alt kısmı ise kırmızıya dönüyor." dedi.