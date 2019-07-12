Mersin'de bu domatesleri gönüllüler yetiştiriyor rengini görenler şaşırıyor
Mersin’in merkez Mezitli Belediyesi’nin gönüllülere tahsis ettiği sebze üretim alanında yetiştirilen domatesleri görenler şaşırıyor. Domatesle özdeşleşen kırmızı renk, bu bahçede siyaha döndü. Emekli bir deniz astsubayı, salkım salkım parlak siyah domates yetiştirdi.
Mezitli Belediyesi Gönüllüleri Sebze Üretim Alanında, Mersin özelinde bir ilk gerçekleştirildi. Gönüllü olarak belediye bahçesinde sebze yetiştiren Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, kökeni Güney Amerika’nın Galapagos Adaları olan, Türkiye ve dünyada ender olarak yetiştirilen siyah domates üretmeyi başardı.
Göz alıcı parlak siyah renkte ve salkım salkım domatesler, şimdilik Mezitli Belediyesi Aşevine gönderiliyor. Yurt dışından getirttiği tohumlarla siyah domates yetiştirmeyi başaran ve ürünlerini de bu sezonda almaya başlayan Kalender’in yeni hedefi ise siyah domates tohumu elde etmek.
Siyah domateste ilk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşayan Emekli Deniz Astsubayı Salman Kalender, siyah domates yetiştirme öyküsünü anlattı. Geçen yıl Almanya’dan getirttiği bir miktar siyah domates tohumunu sebze üretim alanında yetiştirdiklerini söyledi.
Kalender, “Yaklaşık 30-40 tohumdu. Biz onları tavada yetiştirdik ve şu anda artık ürünler çıktı ve kızarmak üzere. Siyah domates, çiçekten sonra siyah bir nokta halinde gelişiyor. Çiçeğin baş kısmı yeşil, sap kısmı siyah oluyor. Olgunlaşmaya başladığında sap kısmı yine siyah kalıyor, alt kısmı ise kırmızıya dönüyor." dedi.