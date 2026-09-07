Mersin'de bir depoda 1 ton 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerince operasyon düzenlenen depoda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, şüpheli Ö.T.K'nin kullanımında olduğu değerlendirilen depoya operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 6 milyon boş kapsül ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.