Mersin'de bir depoda 1 ton 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerince operasyon düzenlenen depoda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Mersin'de bir depoda 1 ton 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların deşifresine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, şüpheli Ö.T.K'nin kullanımında olduğu değerlendirilen depoya operasyon düzenlendi.

Aramalarda 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 6 milyon boş kapsül ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı