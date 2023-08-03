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Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Mersin'de Narkotik polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına, 38 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

6 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı.

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Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 

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Mersin'de 38 adrese şafak operasyonu! 37 uyuşturucu satıcısı yakalandı

350 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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