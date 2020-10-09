Mersin'de 3 yıllık mucize! Gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
MERSİN'de apartmana ait gider borusunda yetişen İsrail kauçuğu mucizeyi gözler önüne serdi. Yetişen fidanın, Hasan Askan isimli vatandaş için de özel bir anlamı vardı.
Nusratiye Mahallesi sakinlerinden Hasan Askan'ın babası Mustafa Askan, yaşadığı apartmanın dış cephesindeki su gideri üzerinde, kendiliğinden yeşeren İsrail kauçuğu fidanının 3 yıl boyunca bakımını yaptı. Trafik kazası sonucu babasını kaybeden Askan, babasının anısını yaşatmak için Akdeniz Belediyesi'ni arayarak, fidanın bulunduğu yerden sökülüp, bir parka dikilmesini istedi.
Dikkatlice söküldü: Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gerekli çalışmanın yapılması için ekiplere talimat verdi. Harekete geçen ekipler, sepetli vinçle mahalleye giderek, ağacı bulunduğu yerden dikkatlice söktü.
Boy verdiği altıncı kat dış duvarından alınan ağaç, bakımları tamamlanana kadar bir süre belediyeye ait fidanlıkta bekletildikten sonra, vatandaşların isteği üzerine belediye önündeki yeşil alana dikilecek.
"Hakikaten bir mucize bu"
Apartmanın altıncı katından sökülen kauçuk fidanını bir saksıya dikerek can suyunu veren Başkan Gültak, "Bu tohum oraya nereden geldi, oraya nasıl girdi, nasıl tutundu? Çünkü o borulardan devamlı su akar. Hakikaten bir mucize bu. Kaya olur veya girdiği bir çatlak olsa anlarım." dedi.