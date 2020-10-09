Mersin'de 3 yıllık mucize! Gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı

"Hakikaten bir mucize bu"

Apartmanın altıncı katından sökülen kauçuk fidanını bir saksıya dikerek can suyunu veren Başkan Gültak, "Bu tohum oraya nereden geldi, oraya nasıl girdi, nasıl tutundu? Çünkü o borulardan devamlı su akar. Hakikaten bir mucize bu. Kaya olur veya girdiği bir çatlak olsa anlarım." dedi.