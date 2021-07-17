Mersin ve Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı! Bakan Pakdemirli: 4 gözaltı var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Pakdemirli, ''4 kişi gözaltına alındı'' dedi.
Mersin'in Aydıncık ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekiliyor. Bu nedenle çevre illerden de takviye ekipler Aydıncık'a yönlendirilmiş durumda. Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına helikopterler de havadan destek vermeye başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede gelişmeleri takip ediyor.
2 kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangını da sürüyor. Gece boyunca müdahale karadan devam etti. Bu sırada dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye sevk edildi. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.