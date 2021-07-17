Mersin ve Hatay'daki orman yangınları kontrol altına alındı! Bakan Pakdemirli: 4 gözaltı var

2 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangını da sürüyor. Gece boyunca müdahale karadan devam etti. Bu sırada dumandan etkilenen iki itfaiye eri hastaneye sevk edildi. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahaleye başlandı.

