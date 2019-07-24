Merhamet'in çocuk oyuncusuydu! Elif Ceren Balıkçı'nın son hali şaşırttı!

2013 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Özgü Namal, Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Merhamet dizisi, buruk hikayesiyle her bölümünde seyirciyi gözyaşlarına boğmayı başarıyordu.