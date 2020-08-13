Meral Niron hayatını kaybetti Ferhunde Hanımlar'ın yıldızıydı

Meral Niron kimdir?: 1937 yılında İzmir'de doğan Meral Niron, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü. 1987 yılında devlet tiyatrosu kadrolu personeli oldu. Ayrıca birçok dizi ve filmde görev aldı. 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte oynadı. 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" adlı dizide oynadı.