Menajerimi Ara'nın başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş koronaya yakalandı
Star TV Menajerimi Ara dizisinin oyuncuları sırayla koronaya yakalanıyor. Son olarak Deniz Can Aktaş'ın testi pozitif çıktı.
Menajerimi Ara dizisinin setinde üst üste gelen koronavirüs haberleri herkesi korkuttu. Ayşenil Şamlıoğlu'nun ardından başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.
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Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide koronavirüse yakalanan oyuncuların tedavileri evden yapılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.
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Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş'ın son kontrolü bir iki gün içinde yapılacak.
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Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi.
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