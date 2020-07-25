Menajerimi Ara dizisinden ilk kareler geldi kadroda bakın kimler var

Peki, Menajerimi Ara dizisinin konusu nedir?

Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılacak.