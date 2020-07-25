Menajerimi Ara dizisinden ilk kareler geldi kadroda bakın kimler var
Star TV ekranlarında yayımlanacak olan Menajerimi Ara’nın çekimlerinden ilk fotoğraflar yayımlandı. Menajerimi Ara kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
Dünyada yayımlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören Call My Agent isimli dizinin Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara setinden ilk kareler yayımlandı.
Çekimleri devam eden dizi, çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşacak.
Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu, kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerinden ilk fotoğraflar merak uyandırdı.
Peki, Menajerimi Ara dizisinin konusu nedir?
Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesi anlatılacak.