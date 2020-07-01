Memurun Temmuz zammı için geri sayım başladı! Tüm gözler ayın 3'üne çevrildi

Milyonlarca kamu personeli heyecan ve merak içinde beklediği zam ayı geldi çattı. Kamu çalışanları sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına göre zam alacaklar.. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak. İşte memurun Temmuz zammı ile ilgili bilinmesi gerekenler...