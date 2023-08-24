Memurlara büyük müjde! Uzlaşma sağlandı öncelik onların olacak!
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmasa da, memurlara TOKİ'den müjde geldi. Sosyal haklar konusunda görüşmeler gerçekleştiren memur ve emekli temsilcileri TOKİ ile uzlaşma sağladı. Buna göre, TOKİ konutlarında memura, lojmanda ise engellilere öncelik verilecek.
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Zam oranı için Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.
Ancak memur ve emekli temsilcileri, görüşmelerden eli boş kalkmadı. Uzlaşmaya göre, TOKİ konutlarında memura, lojmanda ise engellilere öncelik verilecek.
Sabah'ın haberine göre; Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek. Disiplin affı çalışması yapılacak. Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci önceki gece sona erdi. Hükümet 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti.