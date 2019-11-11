Memurken işten atılan kadın patron oldu! Şimdilerde paraya para demiyor
ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken işten çıkarılan kadın girişimci Halime Büyükgüzel, meyve- sebze kurutma merkezi açarak kendi işinin patronu oldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nda sözleşmeli memur olarak görev yapan Halime Büyükgüzel'in iş akdi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası belediyenin el değişmesinin ardından feshedildi.
Meyve-sebze kurutma tesisi kurdu
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu Halime Büyükgüzel, tazminat alacakları için belediyeye dava açtı. İşe dönüş davası açmayan Büyükgüzel, çiftçilik yapan ailesinin ürünlerine değer katmak için meyve-sebze kurutma tesisi kurmaya karar verdi.
145 bin TL destek aldı
Büyükgüzel, ailesinin İmamoğlu ilçesindeki Çörten Mahallesi'ndeki çiftliğine kuracağı tesis için proje hazırladı. Hazırladığı projesini KOSGEB'e sunan Büyükgüzel, 145 bin TL destek aldı.
450 bin TL maliyetle projesini tamamladı
Meyve kurutma, dinlendirme, iklimlendirme, yıkama makineleri satın alan Büyükgüzel, projesini toplam 450 bin TL maliyetle tamamladı.